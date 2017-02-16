Игра «Море китов»: стало известно содержание 50 заданий опасного развлечения

На протяжении последних пару месяцев в интернете активно обсуждают игру «Море китов» и другие смертельные игры. Опасные подобные развлечения тем, что в финале подстрекают несовершеннолетних на самоубийство.

В интернете появились «группы смерти», администраторы которых занимаются подстрекательством к суициду. Участникам своих игр они предлагают пройти специальные заданий, которые с каждым разом становятся все опаснее. Всего игра подразумевает 50 заданий, с печальным финалом.

Стало известно, что администраторы подобных групп также самостоятельно занимаются поиском подростков, которые имеют склонность к суициду. Стоит отметить, что обязательным условием последнего задания является фиксация процесса на видео.

В интернете было опубликовано содержание всех заданий опасных игр.

Эти жуткие задания не оставляют шанса выжить подростку. Ранее сообщалось, что две школьницы гимназии в украинском городе Ужгород стали участницами игры. Им выслали задания – сфотографироваться обнаженными, а после разослать снимки другим. Родители увидели данные фото и мгновенно остановили учениц. Смертельные игры стали популярными в России, Украине и Казахстане. С каждым днем в этих странах учащаются случаи детских суицидов, связанных с «группами смерти».