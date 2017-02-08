Игра «Море китов» вернулась в соцсети, называясь «Синий кит»

Игра «Море китов» переименовалась в «Синий кит» и уже была обнаружена в РФ и в Казахстане. В ходе мониторинга социальных сетей в Восточно-Казахстанской области прокуратура обнаружила группу суицидальной направленности. «Наставники» вербовали школьников в паблике «Типичный Семей». Синий кит на картинке пролетал над улицами именно этого маленького казахского городка.

Две молоденькие девочки, школьница и студентка колледжа, оставили под фото с китом позитивные комментарии. Хотя детям «опасного возраста» 11-16 лет следует держаться подальше от всего, что связано с китами, бабочками, порезанными венами и именами Рины Паленковой, Кати Власовой и Дениса Муравьева. Кит – символ суицида, ведь эти морские животные без объяснимых причин выбрасываются на берег, а бабочки долго не живут. Обычно в процессе «пути» сроком в 50 дней на руке уже завербованного ребенка появляются изображения кита, бабочки и свежие порезы. Страницы школьниц дали понять, что девочки давно живут в депрессии, им интересна тема суицида, и они собираются уйти из жизни. Психологи спорят, можно ли семьи, где нет отца, причислять к благополучным.

Паблики, где «наставники» раздают «задания», называются по-разному, но в их наименованиях обязательно попадаются киты, бабочки, предсмертные слова Паленковой «Ня. Пока», f57 и f58. Родителям стоит проверять группы, в которых состоят их дети, но желательно перед этим стать для любимого чада другом. Группы будут блокироваться прокуратурой Казахстана, но лучше заранее лишить «наставников» их контингента.