Игра «Синий кит»: более 45 тысяч подростков хотят оказаться в опасной игре

Не все психологи и правоохранители согласны с тем, что об игре «Синий кит» надо писать статьи. Чем больше подростку говорить «нельзя», «опасно» и «не положено» — тем больше он захочет познать запретное. Более 45 тысяч подростков только за последние дни набрали в поисковике слова «Синий кит» — оставленные без внимания дети способны на многое.

Часть родителей уверены, что ребенку без разницы, за что хвататься – за китов или за котов, если дома им не занимаются, в школе все неинтересно, а взрослые ему кажутся врагами. Стоит убедить его, что по ту сторону экрана сидят те же взрослые, которые зачем-то самоутверждаются за счет детей, манипулируют ими. В жизни ребенок не стал бы уважать человека, подобного Филиппу Лису, неудачников по жизни спасает анонимность. Если чадо по глупости уже получило задание вырезать на руке кита, но нужно убедить его не делать этого, а нарисовать «доказательство» в фотошопе. Из-за того, что гибнут дети, обманутые и запуганные больными взрослыми, деятельность «наставников» групп смерти приравнена к террору, а их самих начнут судить как террористов. В природе издыхающий на берегу кит очень некрасив, потому киты летят над городом, романтизируя суицид.

По словам Роспотребнадзора, кураторы очень хитры и осторожны: они отличают взрослого человека, который мониторит Сеть, от ребенка с проблемами в школе и дома. Так же отсеиваются не суицидальные личности, любимые в семье дети. Не все дети хотят уйти из жизни, им просто интересно, многие бросают «кураторам» фотошоп изрезанной руки. Некоторые и вовсе «проверяют» — правда это или «городская легенда». Но чем бы ни руководствовался ребенок – ему придет «послание» «Синего кита» о собственной смерти и смерти родителей, а некоторые позорные «задания» не дадут соскочить. Россия раньше ссылалась на деятельность украинских спецслужб, но теперь видит, что проблема не там: дети из Украины тоже умирают, а убивать юных казахов Украине нет резона.