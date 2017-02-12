Игра «Синий кит» что это: опасное развлечение заставляет детей совершить суицид

Те, кто смотрел киноленту «Нерв» могут найти много общего в ее сюжете и в правилах игры «Синий кит». Опасное развлечение доводит подростков до суицида.

В 2016 году анонсирован фильм «Нерв», где ребята ввязались в игру, которая на первый взгляд показалась безобидной. Чтобы стать ее участником необходимо было зарегистрироваться в специальном приложении, а после выполнять каждое задание, которые высылают подписчики. Ее целью является как можно больше собрать просмотров. После популярности, на счет игрока поступают денежные средства, но задания с каждым разом становятся все жестче. В случае отказала, участников игры пугали лишением денег, личности, угрожали убить родных и близких.

Все это очень напоминает смысл популярной на сегодняшний день игры «Синий кит», только здесь подростки играют не за деньги. Первые упоминания о подобных играх появились еще пару лет назад, все началось со «смертельных групп» в социальных сетях. Несмотря на то, что на протяжении всего этого времени администраторы сети пытаются предпринять все возможные меры для блокирования таких групп, игра все же продолжает существовать. Пока полиция занимается поиском людей, которые стоят за подобными играми, подростки продолжают участвовать в развлечении «Синий кит». Стоит отметить, что в РФ на сегодняшний день зафиксировано множество случаев суицида, по вине игры.

Чтобы попасть в группу подросток пишет определенные хештеги у себя на странице и ждет дальнейших инструкций. Каждое задание приходит в 4:20, по статистике в это время большинство людей совершают самоубийства. Первым заданием является с помощью лезвия создать рисунок кита у себя на руке. Всего 50 заданий, последним является суицид. Необходимо отметить, что результат каждого здания нужно высылать кураторам. В большинство случаев подростки не желают совершать самоубийства, а просто из любопытства вступают в группу. Тех, кто отказывается выполнять задания, начинают пугать смертью родных, утверждая, что администраторы вычислили по IP-адресу их место жительство.