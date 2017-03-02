Игра «Синий кит» довела школьника из Тувы до самоубийства

В Туве возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в селе Усть-Элегест из-за игры «Синий кит». Его товарищи рассказали, что он дошел до последнего тура опасного развлечения.

Кончина школьника наступила 9 февраля, его тело обнаружили с признаками самоубийства.

«Следователями рассматривается одна версия, в которой причиной суицида является участие в игре в виртуальной сети, а именно в сообществе «Синий кит». Целью этого развлечения является побуждение подростков к самоубийству. Эту информацию подтверждают одноклассники молодого человека, которые очень часто замечали его за этим развлечением, куда он заходил через смартфон во время школьных занятий», — сообщили в региональном СК.

Дома у умершего школьника изъяли мобильное устройство, планшет и системный блок. Далее с помощью них будет проведена экспертиза. Правоохранительные органы провели допросы родных, одноклассников, близких 13-летнего парня. Сейчас планируется совершение психолого-психиатрической экспертизы посмертно. Психологи призывают родителей обращать внимание на поведение своих детей, интересоваться их жизнь, провести беседу на тему опасных игр, которые могут привести к смерти.