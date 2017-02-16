Игра «Синий кит»: как родителям уберечь своего ребенка от самоубийства

На сегодняшний день в РФ, Украине и Казахстане активно распространяются игры «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и другие подобные опасные развлечения.

Игра начинается после того, как ребенок добровольно становится участником сообщества в социальной сети. Далее кураторами высылаются задания, ребенок должен предоставить фото или видео отчет о проделанной работе. Стоит отметить, что отказ на начальной стадии игры ведет лишь к исключению из нее, но если отказаться от последнего задания, подростку начинают угрожать смертью родных.

Всего в игре 50 заданий, каждый игрок тщательно скрывает свое участие в опасном развлечении, поэтому родные не всегда вовремя успевают заметить странности в его поведении.

«Подросток это личность, которая только начинает открывать себя, для него важна реакция одногодок, а вот взрослые становятся не авторитетами, так как для них он остается ребенком. Из-за гормональной перестройки, эмоциональный фон несовершеннолетнего нестабильный. Им бывает резко грустно, радостно, что пугает самого ребенка. Поэтому он может вступить в контакты с опасными личностями, чтобы избавиться от этого, а также делать странные вещи. Это является своеобразным криком о помощи. Подталкивают к подобным играм и фильмы. На сегодняшний день существуют киноленты, где показывается игра на выживание. К ним можно отнести «Голодные игры», «Лабиринт», «Нерв». Подростковое самоубийство считается желанием уйти от проблем, привлечь внимание родителей. Родителям нужно провести беседу с ребенком на тему «групп смерти», не оставлять его в одиночестве с проблемами, создать возможность для обращения за помощью, а также интересоваться его жизнью, интересами и чаще говорить о своих чувствах к нему», — говорит психолог Дарья Отыч.