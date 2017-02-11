Игра «Синий кит»: как уберечь ребенка от опасного развлечения

Игра «Синий кит» является опасной для подростков, в ее финале подстрекают к совершению самоубийства. Данное развлечение привлекло МВД.

Смысл игры очень простой. Ребенок постоянно получает разные задания. Одним из первых – порезать свою руку, чтобы нацарапать кита, а после выслать фото с результатом куратору игры. Стало известно, что администраторы «группы смерти» шантажируют подростков. Они заявляют, что с помощью IP-адреса узнали место его проживание, и если он не совершить суицид будут убиты близкие люди. Эксперты считают, что руководить подобными группами могут не только психически нездоровые взрослые, но и дети с большим количеством комплексов, которые таким образом пытаются поднять свою самооценку.

Длится развлечение на протяжении 50 дней, каждое утро в 4:20 ее участник получает новое задание. Имеется случай, когда подросток порезал себе вены на четвертый день. В МВД отмечают, что на территории РФ 16 подростков совершили суицид из-за влияния группы «Синий кит». Одной из жертв игры стала студентка. Ее родные рассказали, что за пару часов до суицида она вела себя обычно.

Психологи советуют внимательно относиться к своему ребенку. Дети не должны чувствовать одиночество, должны знать, что его семья всегда защитит. Это необходимо для того, чтобы подростки не искали помощи от разных неизвестных людей, которые могут, как показывает практика, быть опасными. Специалисты утверждают, что участники подобных игр переживают различные душевные травмы.