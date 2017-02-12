Игра «Синий кит» может быть почвой для более масштабных преступлений – глава Ингушетии

В российских регионах развернули кампанию по борьбе с «группами смерти» и виртуальными играми на подобии игры «Синий кит», которые склоняют подростков к суицидам. В Ингушетии накануне выразили мнение, что «Синий кит» может быть почвой для более страшной преступной кампании. А в Чеченской Республике открыли горячую линию для родителей подростков.

По разным данным, в России зафиксировано от сотни до ста шестидесяти случаев подростковых самоубийств, связанных с «группами смерти», которые стали популярным трендом в прошлом году. Однако бытует мнение, что ни одно из этих самоубийств напрямую не было связано с опасными смертельными играми, мол, любой психически здоровый ребенок в любом случае побоится покончить с собой.

Однако официальные власти считают, что угроза есть, она реальная, и она может обернуться еще более серьезными последствиями. Бороться с «группами смерти» начали уже в России, Киргизии, Казахстане и Украине. Глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров считает, что все эти суицидальные кампании в социальных сетях могут быть только почвой для более серьезных преступных кампаний.

А в Чеченской Республике даже открыли горячую линию по вопросам, связанным с «группами смерти». Обратиться к властям может любой желающий. Будь то родитель или сам подросток.

Между тем, популярность на подростковые суициды продолжает расти. Накануне тревогу забили и в Украине. В МВД составили список потенциально опасных сообществ в соц. сети «ВКонтакте».