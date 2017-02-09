Игра «Синий кит» начала распространяться в Инстаграме и Твиттере

Игра «Синий кит», которая с начала нового года пугает родителей российских и казахских подростков, распространилась на другие социальные сети. В последние дни всплеск активности тематических публикаций зафиксирован также в социальных сетях Инстаграм и Твиттер.

Проверкой активности в этих соц. сетях занялись специальные ведомства. Пользователи публикуют тематические фотографии, сопровождая их соответствующими хештегами.

Ранее вокруг так называемых «групп смерти» ажиотаж возник в Казахстане и Кыргызстане. Власти констатировали несколько случаев суицидов и попыток суицидов среди местных подростков. Было установлено, что эти подростки состояли в «группах смерти» и были участниками тематических игр.

Наиболее популярная такая игра – «Синий кит». В соц. сети «ВКонтакте» существует масса пабликов с соответствующей тематикой. Сейчас в них проводится проверка, однако следователи пока не вышли на след конкретных лиц, несущих ответственность за детские смерти. Ранее в этой соц. сети киберполиция провела чистку соответствующих хештегов, призывающих к смерти.

Администраторы «Синего кита» предлагают игрокам пройти полный цикл игры за пятьдесят дней. Участникам присылаются различные задания, последнее из которых – покончить с собой.

По некоторым данным, в России зафиксировано около девяноста случаев подростковых самоубийств, которые были связаны с такого рода играми и «группами смерти». В то же время, существует мнение, что ни одно из этих самоубийств не было связано с «Синим китом», а значимость «групп смерти» сильно преувеличена.