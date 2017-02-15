Игра «Синий кит»: общественные активисты «Гражданский патруль» начали борьбу с «группами смерти»

Общественные активисты «Гражданский патруль» приступили к работе, по выявлению и блокировке «Синий кит» и других «групп смерти», которые подстрекают несовершеннолетних к самоубийствам. Процессом мониторинга в социальных сетях занимаются волонтеры по всей РФ.

«Информация, которая собирается с помощью мониторинга, обрабатывается. Здесь также выполняется генерация жалоб в Роскомнадзор, полицию. Юридической службой проводится проверка материала на корректность, далее отправляет жалобы в инстанции. Одновременно мы сообщаем администрации социальной сети о подобных группам», — рассказал Ростислав Антонов, который является председателем общественной организации.

Активисты также рассказали, что «группы смерти» рассчитаны на подростков, которым сложно найти общий язык со своими сверстниками, родителями, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но в группы могут попадать также любопытные школьники. Волонтеры выполняют свою работу под видом трудных подростков, они получают задания, чтобы после иметь возможность выйти на организаторов опасных развлечений.

Напомним, в игре «Синий кит», «Тихий дом», «Море китов» и в других подобных, существует 50 уровней, на протяжении которых участники игры получают задания. Все требования, с каждым разом становятся смертельными. Тех, кто не хочет выполнять задания, администраторы групп начинают шантажировать смертью близких.