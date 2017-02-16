Игра «Синий кит»: откуда администраторы групп берут смертельные задания

Администраторы «групп смерти» вроде «Синий кит», «Тихий дом» и море китов все свои опасные задания для детей берут из книги «50 дней до моего самоубийства». Стэйси Крамер по-настоящему зовут Анастасия Хохлова, она уроженка Астрахани, в 16 лет на нее навалились неприятности, но она не покончила собой, а написала книгу. Суицида у главной героини не было – она под другим именем начала все сначала, а жертвы «групп смерти» доводят игру до конца.

Героям американского фильма «Нерв» тоже удалось выйти из «игры», хотя выхода не предусматривалось: некие «наблюдатели» давали задания все опаснее и опаснее, но героям это удалось. Правда, персонажи стали частью «игры» ради денег, а невинный «сити-квест» обернулся ловушкой из-за и их жажды заработка и адреналина. О том, что российские, украинские и казахские дети зарабатывают деньги, играя в «Синего кита», речь не идет. Манипуляторы из групп в ВК, «Инстаграме» и «Фейсбуке» никому ничего не платят, они запугивают ребят и манипулируют ими. Школьников пугают смертью их родных, будят в 4:20, когда мозг еще не соображает объективно, внушают мысли о ненужности.

Национальная полиция Украины предупреждает: кураторы начинают переводить детские смерти в режим он-лайн. Новые «Муравьев и Власова» рискуют появиться в очень скором времени. Дети будут в прямом эфире делать то, что велит «наблюдатель», в этот чат будут даваться персональные приглашения, и никто из взрослых не придет туда отговаривать детей. Туда будут являться за шоу, доступ будет реализовываться за деньги, и детским психологам места в таких чатах не будет. Украинка Ангелина рассказала, что умирать на потеху публике берут не всех: нужно производить неблагополучное впечатление и доказать верность «игре». Фильм «Нерв» обязателен к просмотру для дальнейшей «игры», хотя это интересно сделать не из желания умирать, а ради стимула жить.