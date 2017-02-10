Игра «Синий кит»: правила игры и как выйти из нее

Секрет популярности «игры смерти» «Синий кит» раскрыт: подросткам внушают, что умрут вместо них их родители, а дети верят, не имея жизненного опыта. Номер дома и квартиры, состав семьи – то, что убеждает ребенка, что «куратор» или «наставник» всемогущий, хотя на самом деле адрес проживание легко пробивается по IP-адресу.

Такие «всемогущие» очень боятся полиции, и важно внушить это ребенку, даже если он «в игре». В «игры со смертью» подобного рода детей толкает одиночество и плохие отношения с родителями, но ни один ребенок не захочет гибели даже самого нерадивого и невнимательного родителя. «Кураторы» тут же внушают, что в жизни любовь равнозначна конкретным действиям, у ребенка сдают нервы, и он бросается в окно или режет себе вены. Родители Эдика из Красноярска не понимают, почему их сын выбросился из окна, ведь он был таким любящим сыном. Смерть 14-илетнего мальчика связывают с тем, что он состоял в группе «Море китов» и был любящим ребенком.

Проводить в последний путь парня, который по-своему спасал свою семью, пришли и взрослые, и подростки. Они описывали Эдуарда как человека «без глупостей» вроде алкоголя или наркотиков. В квартире, правда, нашли курительные смеси, следствие все списывает на них, но друзья восьмиклассника не согласны. Один из них даже задумал стать волонтером и помогать закрывать «группы смерти». Нередко за «наркоманией» или первой любовью скрывается куратор-провокатор.