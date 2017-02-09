Игра «Синий кит» правила игры: зарегистрировано 90 случаев суицида подростков

На сегодняшний день по регионам РФ активно распространяются опасные игры «Синий кит», «Тихий дом». Данные игры завлекают детей, а после подстрекают их совершить самоубийство.

Игра в «ВКонтакте» продолжается на протяжении 50 дней, имеет такое же количество этапов. Финалом данного развлечения является самоубийство участника игры. Исходя из правил, подростки должны появляться в сети рано утром, а именно в 4:20, в это время им выдаются задания. Первые задания лишь вовлекают. Так, участников просят нарисовать кита на бумаге, но после требования усложняются, и рисовать кита необходимо уже на теле используя для этого острые предметы. Результаты своих действий подростки должны продемонстрировать админам групп. Узнать данные подробности удалось благодаря детям, которые не решились идти до конца игры.

Сообщается, что на сегодняшний день зарегистрировано 90 случаев самоубийств детей, по причине подстрекательства администраторов группы «Синий кит». Необходимо отметить, что у всех участников группы статусы показывают, что дети находятся под сильным психологическим давлением.

«С самого начала игра вызывает азарт, начинается с простых заданий. После ребенка призывают умереть. Под этим требованием имеется подтекст «Ты не можешь меня побороть, тебе не под силу отказаться от моих велений!». У ребенка срабатывает чувство собственного достоинства, формируемое до 20 лет на эмоциях. После этого мышеловка захлопывается. Так, выполняя задание, подросток думает, что может выйти из игры когда пожелает, при этом получая удовлетворения собственного Я», — говорит Элла Садыкова, которая является заведующей психо-неврологического диспансера.