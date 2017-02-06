Игра «Синий кит» сменила в соцсетях знаменитую «группу смерти» «Море китов»

«Группа смерти» «»Море китов» никуда не девалась, она просто поменяла название на «Синий кит», но, по сути, осталась прежней. Подростки и молодые люди по-прежнему думают 50 дней, стоит ли жизнь того, чтобы жить, и высылают своим «наставникам» фото с порезанными венами. Последним «заданием» становится самоубийство.

Молодой башкирец по имени Айдар решил изобразить из себя самоубийцу и ради интереса пожить какое-то время «внутри» такой группы с бабочками и китами. Задание в приват прислали только ему – администраторам показалось, что его друзья живут более успешно и полнокровно. Юноша 20-и лет от роду сразу же заблокировал «наставника»: Айдар старше основного контингента «групп смерти» и понимает, что в жизни не все так просто. Внешне данная игра похожа на квест, но с каждым днем задания все больше носят суицидальный характер. Ребята помоложе высылали фотографии с порезанными руками «наставникам».

Киргизы, подобно башкирам, тоже ощутили, какую опасность таят социальные сети и игры вроде «Синий кит» и «Тихий дом». Юная жительница Бишкека оказалась менее устойчивой к манипуляциям, чем взрослый юноша, и перерезала себе вены. Парень 16-илетней девушки забил тревогу, когда она стала депрессивной, подавленной, готовой в любую минуту уйти из жизни. Девушка играла в «Синего кита» всего четыре дня, а не 50, но ей поступила команда вскрыть себе вены. Подросток буквально «дневал и ночевал» в интернете, но взрослых это не напугало и не насторожило. Семья, по словам психиатров из Центра психического здоровья, у девушки нормальная, это и удручает больше всего.