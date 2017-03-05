Игра «Синий кит» стала популярной в Европе

На сегодняшний день игра «Синий кит», а также другие подобные опасные развлечения, пугают родителей России. Стало известно, что теперь игра запущенна в Европе.

Полиция и активисты бьют тревогу по поводу игры «Синий кит». Сейчас появление развлечения, которое подстрекает к самоубийству, было замечено в двух европейских государствах. Отмечается, что американцев также заинтересовала данная игра, такой вывод был сделан в результате поисковых запросов на английском и некоторых европейских языках. Эксперты утверждают, что данные запросы были увеличены за последнее время в несколько раз.

Название игры ассоциируется с необъясним явлением, когда киты массово выбрасываются на берег, после наступает их кончина. Опасное развлечение подразумевает выполнение подростками специальных заданий, которых насчитывается 50. Обычно в самом начале развлечения участникам предлагают вырезать или нарисовать кита на своей руке, а после отчет в виде фото или видео выслать кураторам игры. Последнее задания подразумевает смерть, так подросткам назначают время и вид самоубийства.

Необходимо отметить, что сейчас Филипп Будейкин, который является одним из таких кураторов, находится в СИЗО. Парня обвиняют в доведении до суицида несовершеннолетних. Напомним, ранее сообщалось, что первые попытки самоубийства на фоне игры были зафиксированы Латвии.