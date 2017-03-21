Игра «Синий кит»: статистика детских самоубийств в РФ за последний год увеличилась

Из-за участия в игре «Синий кит» статистика по детским самоубийствам за 2016 год в России увеличилась. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ.

Во время селекторного совещания Анна Кузнецова сообщила, что с 2011 года на протяжении пяти лет детские суициды значительно уменьшились, но в прошлом году статистика выросла на 60%. По ее словам это является большим шагом назад. Женщина отмечается, что главной причиной ужасных происшествий являются «группы смерти», которые управляют мышлением детей. Кузнецова считает, что с данной проблемой можно осуществлять борьбу, но сначала нужно решить определенный список проблем. К первой относится отсутствие квалификации учителей в половине школьных учреждений страны.

На протяжении последних месяцев в СМИ чаще обсуждают игру «Синий кит», участие в которой для подростков смертельное. Необходимо отметить, что участники подобных опасных развлечений на протяжении 50 дней получают задания, последним из которых всегда является суицид, о месте и времени которого ребенку сообщает администратор игры. В отказ на выполнение этого задания, ребенка начинают запугивать смертью родных.

Многие молодые люди признаются, что принимают участие в игре только из любопытства и совершенно не собираются совершать самоубийство.