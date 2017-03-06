Игра «Синий кит»: украинская полиция проводит расследование по «группам смерти»

В социальной сети на сегодняшний день создано 434 сообщества, которые подталкивают подростков к суициду, одной из таких игр является «Синий кит».

Сотрудники Главного следственного управления украинской Нацполиции заявили, что работниками киберполиции были найдены в социальных сетях 434 «группы смерти».

«Обнаружено 434 сообщества, которые подстрекают детей к самоубийству. На сегодняшний день было заблокировано около 102 групп. Что касается учетных записей, которые были идентифицированы, как созданные в нашей стране, достигает около 35000»,- сообщили в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы также отметили, что за прошлый год статистика по суицидам в стране значительно снизилась по сравнению с 2015 годом. Но не было уточнено, какое именно количество самоубийств совершили подростки. Психологи советуют родителям обращать внимание на поведение детей, поговорить с ними о подобных группах, помогать с проблемами.

Напомним, в конце прошлого месяца полиция Украины задержала двух администраторов «групп смерти», которые занимались экспериментами над детским сознанием. Это были студенты киевского университета, но их пришлось отпустить, они не сделали ничего противозаконного, а если быть точнее не успели довести ни одного ребенка до суицида.