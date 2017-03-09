Игра «Синий кит» унесла жизнь девятиклассницы Карсунской средней школы

Вчера 16-летняя девушка, которая являлась участницей игры «Синий кит», скончалась во дворе собственного дома.

Вчера стало известно, что во дворе было обнаружено бездыханное тело девятиклассницы, которая училась в Карсунском школьном учреждении. Ее обнаружила собственная мать. Источники утверждают, что кончина девушки связана с игрой «Синий кит». Отмечается, что в день смерти школьница опубликовала в «ВКонтакте» фото, где она запечатлена со своими подругами, песни. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту доведения ребенка до суицида. Ими будет тщательно проверен аккаунт девочки в «ВКонтакте», для этого был изъят компьютер.

«Сейчас следователями проводятся оперативные мероприятии, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли компьютер умершей девушки, будут проводиться экспертные исследования. В ходе расследования проверяется активность школьницы в виртуальной сети. Дело продолжают расследовать», — заявили в СК РФ Ульяновской области. Девушка воспитывалась в благополучной, довольно обеспеченной семье, у нее был младший брат. За пару дней до смерти девушка попросила у родителей денежные средства для покупки нового платья, в котором планировала отметить день рождение в кафе.