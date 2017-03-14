Игра «Синий кит» увлекла около 350 детей в Иркутске

В Иркутске игру «Синий кит» назвали «эпидемией». В городе зафиксировано около 350 случаев вовлечения детей в смертельно опасную игру. Накануне мнением насчет новой «эпидемии» поделилась представитель Роскомнадзора Анна Бычкова.

Эксперт признает: факт массовой угрозы здоровью и жизни российских подростков в виде «групп смерти» отрицать глупо. Угроза действительно есть, и свидетельством тому является печальная статистика: в Иркутске к текущему моменту зафиксировано уже около 350 случаев склонения детей к суицидам. И это несмотря на массовые блокировки подозрительных страниц в соц. сетях.

Бычкова рассказывает, что зачастую подростки сами начинают выполнять задания, которые есть в открытом доступе в Интернете, даже не дожидаясь связи с кураторами. А в целом, кампания в соц. сетях делится на две части. Во-первых, это группы, ориентированные на широкую аудиторию. В таких группах кураторы не работают. Задачей сообществ является привлечь внимание подростков путем публикации тематических материалов.

Во-вторых, это целенаправленные группы, где с подростками лично работают кураторы. Именно такие группы и представляют реальную опасность для детей.

По словам эксперта Анны Бычковой, родителям, прежде всего, стоит понаблюдать, ведут ли их дети активную жизнь по ночам или ранними утрами. Если они рано просыпаются и садятся за компьютер или смартфон, часто уходят из дома, странно себя ведут, делают порезы на теле – это верный знак к тревоге. В таких случаях лучшего всего обратиться к квалифицированным специалистам.