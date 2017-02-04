Игра «Синий кит»: В Бишкеке милиция начала проверку школ на предмет суицидальной символики

В городе Бишкек учителя проводят профилактические беседы со школьниками на тему «групп смерти», к которым относится игра «Синий кит». Также учебные заведения посетили участковые и психологи.

Посетители школы проверили у всех детей запястья, для того, чтобы исключить обнаружение шрамов от порезов, как знак склонности к суициду. После у всех учеников были забраны мобильные телефоны, для проверки социальных сетей. Также у ребят проверили содержимое сумок и карманов. Стоит отметить, что разрешение на осмотр было дано городской администрацией. В правоохранительных органах сообщили, что во время одной из таких проверок, у девятиклассницы была обнаружена книга «50 дней до моего самоубийства».

Несмотря на разрешение проверки, школьный психолог Тынчтыкбек Бакытов считает, что это нарушение личного пространства ребенка, данные действия могут негативно отразиться на эмоциональном состоянии школьников.

«Данный акт говорит о недоверии к подросткам. А так как дети склонны к импульсивным решениям, взрослым необходимо научиться строить с ними диалог и не давить», — считает психолог.

Напомним, в городе Красноярск на днях произошла гибель подростка. Ребенок выпрыгнул из окна семиэтажного здания. Сообщается, что он был участником игры «Синий кит» и «Тихий дом».