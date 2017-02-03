Игра «Синий кит»: восьмиклассница выслала фото-отчет своей порезанной лезвием руки администратору

В городе Оше четыре несовершеннолетних были вовлечены в опасную игру, которая получила название «Синий кит». В правоохранительных органах сообщили, что одна участница этой игры порезала руку.

Сотрудники полиции рассказали, что ими был обнаружен факт вовлечения детей в новомодное развлечение. Сообщается, что двум подросткам удалось вовремя остановиться и прекратить данную «забаву», а две девочки дошли до 3-го уровня. Одна из них является восьмиклассницей, лезвием порезала свою руку, а после, сняв свой результат на телефон, выслала администратору. Родителей о данном развлечении, в котором участвуют их дети, осведомили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно еще об одной новой игре, которая получила популярность среди подростков. Недетское развлечение «Беги или умри». Смыслом игры является быстро перебежать проезжую часть дороги, при этом находиться как можно ближе к авто. Все это делается ради спора, видео, которое после публикуется в социальных сетях. Российские общественники призывают водителей быть бдительными на дороге. Жители города в социальной сети активно делятся друг с другом новостью об опасной игре, родители в панике.