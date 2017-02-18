Игра «Синий кит»: за «группами смерти» стоят опытные психологи

В РФ активно набирает популярность опасная игра «Синий кит», кураторы которой доводят детей до суицида.

После того, как дети становятся участниками «групп смерти», им выдаются задания от кураторов, которых на протяжении всей игры насчитывается 50. Задания имеют разную степень самовредительства. Финалом является самоубийство. Необходимо отметить, что после выполнения каждого задания подросток должен высылать кураторам фото или видео отчет, а последнее задание было снято на видео.

Психологи рассказывают, что подросток является человеком, который только начинает открывать себя. Именно в этом возрасте происходит формирование собственной оценки. Чтобы построить картинку о себе, ребенку нужна реакция сверстников, в это время взрослые становятся не авторитетами. Этой слабостью осведомлены опытные психологи, которые, скорее всего, и стоят за «группами смерти». Они занимаются завлечением детей, давят на них, угрожают для того, чтобы довести их до суицида по причине эмоциональной неустойчивости. Обычно подростки бунтари хотят привлечь к себе внимание, но участие в подобных опасных играх для них изначально является игрой, а после угроз они не выдерживают.

Правоохранительные органы призывают родителей внимательно относиться к своим детям и не допускать развития и намека на данные игры, так как это может перерасти в беду.