Игра «Синий кит»: задержаны организаторы опасного развлечения

В Северной Осетии правоохранительными органами были вычислены молодые люди, которые связанны с «группами смерти» и игрой «Синий кит», подстрекающие подростков к совершению самоубийства.

На сегодняшний день данные подобные игры пугают полицию и общественность, так как в сознание детей проникают неизвестные личности, которые приказывают им совершать ужасные поступки.

«В социальной сети были вычислены два подростка, которые являются жителями Северной Осетии. Молодые люди высылали детям предложения участвовать в опасной игре «Синий кит». Ими были придуманы задания, которые после высылались согласившимся на участие», — рассказали в МВД Северной Осетии.

Сообщество только начало раскручиваться, их первые задания являлись простыми и безобидным, они не успели дойти до серьезных поручений. Парни утверждают, что их целью было простое развлечение, так они разыгрывали знакомых. Отмечается, что один из пользователей этой группы активно размещал на своей странице сообщения о своей скорой кончине, но после стал заявлять, что делал это лишь для выяснения истинных чувств родных, а о смерти не думал серьезно.

Также в правоохранительных органах сообщили об обнаружении еще одного человека, который создал свою опасную группу. По его словам, это было сделано для того, чтобы найти подростков вовлеченных в игру, для дальнейшего оказания им помощи. Отмечается, что уголовного наказания организаторы групп не получат, так как не успели совершить ничего опасного.