Игра «Синий кит» заставляет подростков совершать суицид

Стало известно о еще одной жертве игры «Синий кит». Школьницу госпитализировали в больницу, она пыталась покончить с собой.

Специалисты утверждают, что 17-летняя девушка являлась участницей опасной забавы «Синий кит». Необходимо отметить, что о подавленном состоянии Ольги сообщил ее парень, который вызвал скорую помощь, а также сотрудников правоохранительных органов. Этот инцидент произошел в городе Бишкек, в Киргизии. Ураимжан Исмаилов, который является руководителем республиканского Центра психического здоровья, рассказал, что девушка была привезена поздно ночью. По его словам, она на протяжении четырех дней играла в эту опасную забаву, администраторы которой выслали ей задание вскрыть вены. Но девушка не смогла это сделать, а лишь совершила попытку. Он добавил, что в настоящее время Ольга чувствует себя хорошо, ее наблюдают специалисты.

«Молодо человек Ольги увидев подавленное состояние девушки и ее руку, решил обратиться к медикам и милиции. Была проведена беседа с ее родителями, семья кажется нормальной. Девушка будет под нашим присмотром пока ее состояние не стабилизируется», — говорит Исмаилов.

Врачи призывают родителей уделять время своим детям, следить за тем, чтобы они минимум времени проводили в интернете.