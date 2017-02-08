Игра «Тихий дом» напугала людей в Киргизии: «горячая линия» не успевает консультировать всех звонящих

Операторы «горячей линии» не успевают консультировать всех жителей Киргизии, просящих помочь в вопросе вовлеченности подростков в виртуальное развлечение «Тихий дом», а также в другие опасные виртуальные игры.

Необходимо отметить, что все жители Республики желающие получить квалифицированную консультацию могут звонить по номеру 111, а жители Бишкека – 128. Данные номера стали доступны еще пару лет назад.

«На консультации работают только пара операторов, поэтому некоторым гражданам сложно дозвониться до нас. Другого штата не предусмотрено, так как мы считаемся бюджетной организацией. Операторы принимают все поступающие звонки, отвечают на все интересующие вопросы», — рассказала Марина Жапаркулова, которая является руководителем центра.

Она отметила, что с начала текущего месяца центром было зарегистрировано 250 консультаций. На некоторых граждан Республики было отведено более 30 минут, поэтому в это время другие люди могли не дозвониться. Напомним, на протяжении последних пару месяцев жители Киргизии очень переживают за своих детей. Все дело в том, что сейчас активно распространяется новость о вовлечении подростков в опасные игры, которые доводят до самоубийства.