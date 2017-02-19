Игрушка Ждун станет самым популярным подарком на 23 февраля и 8 Марта

Самым популярным сувениром на предстоящие праздники для жителей России стал необычный герой Ждун, который на сегодняшний день активно обсуждается в интернете.

Российские компании заявили, что сейчас наблюдается активный рост спроса на подарки с изображением фигуры, которую создала голландский скульптор. Первый всплеск популярности был замечен перед Днем влюбленных. Ожидается, что россияне получат на 23 февраля и 8 Марта подарки с этим героем. Отмечается, что производители активно продолжают выпуск тематических сувениров, исходя из появившегося интереса. Цена подобных подарков составляет около 800 руб. Большая популярность наблюдается в столице, Питере, Казани и других городах РФ.

Напомним, автором идеи является Маргрит ван Брифорт, ее работа получила название Homunculus Loxodontus. Женщина рассказала, что на создание этой фигуры ее подтолкнули люди, которые ожидают своей очереди на приеме в поликлинике. Существо считается помесью слона, насекомого, человека. Ждун очень быстро покорил интернет, этот мем активно используется в социальных сетях. Стоит отметить, что скульптор не ожидала такой популярности, которая свалится на ее идею, поэтому планирует привезти ее в Россию.