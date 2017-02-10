Игры «Море китов» и «Синий кит» перебазировались в Инстаграм: почему «группы смерти» сменили место обитания

В последнее время тематические «группы смерти» вроде «Море китов» и «Синий кит» перебазировались на новую платформу. На замену самой популярной в России и странах бывшего СССР соц. сети «ВКонтакте» администраторы «групп смерти» выбрали Инстаграм и Твиттер. Российские власти считают, что наиболее подходящая для таких групп социальная сеть – Инстаграм.

Российский эксперт по киберпреступлениям Сергей Пестов отмечает, что только за последние дни в Инстаграме были заблокированы около двадцати тематических страниц. Тематический ролик в этой соц. сети, на котором показано, как подросток прыгает с крыши многоэтажки, посмотрели более трехсот тысяч человек, что еще раз подтверждает актуальность использования Инстаграма, как базы для продвижения суицидального контента.

Многие эксперты сходятся во мнении, что именно Инстаграм, а не Твиттер и Фейсбук является идеальной площадкой для продвижения «групп смерти». Причина этого очевидна – Инстаграм набирает популярности в России, там появляется все больше и больше пользователей, этой соц. сетью пользуются многие знаменитости.

Тематических сообществ в социальных сетях сейчас очень много. Еще больше постов с соответствующими хештегами. В таких условиях бороться с «группами смерти» становится все тяжелее. А вычислить тех, кто стоит за всей этой кампанией, еще сложнее.

Власти советуют родителям присматриваться к поведению детей, особенно если те слишком много времени проводят в соц. сетях и не спят по ночам. Если подозрительное поведение ребенка выявлено, стоит обратиться за помощью к психологу или психиатру.