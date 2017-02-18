Игры «Море китов» и «Синий кит» теперь автоматически блокируются во «ВКонтакте»

За игру «Море Китов» или «Синий кит» в социальной сети «ВКонтакте» начали блокировать страницы пользователей. За последние несколько дней с этим столкнулись сотни пользователей самой популярной соц. сети России. Впервые публично об этом рассказал журналист, готовящий материалы по тематике «групп смерти».

Журналист Егор Максимов рассказал, что при публикации одного из тематических «игровых» хештегов социальная сеть автоматически блокирует страничку пользователя или удаляет его публикацию. Таким образом, на всех пользователей «ВКонтакте» был наложен своего рода фильтр. Теперь все подозрительные публикации автоматически отслеживаются и блокируются мгновенно.

После того, как подозрительная страничка была заморожена, администрация сайта предлагает выбрать один из вариантов, почему пользователь опубликовал провокационный хештег. При этом в зависимости от выбранных ответов администрация может продлить срок заморозки страницы.

Стоит учитывать, что заморозить страничку могут не только за публикацию хештега в текстовом формате, но и за подозрительный контент в формате фото или картинки.

При этом в соц. сети продолжают работать десятки тематических пабликов о китах, администрация которых не пропагандирует суицид. Если сообщество создано для развлечения подписчиков или сбора лайков, то администрация соц. сети его не блокирует.

Напомним, что в новом году так называемые «группы смерти» с новой волной ворвались в социальные сети в России, Украине, Казахстане и Киргизии.