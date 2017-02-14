Игры «Море китов», «Синий кит» и «группы смерти» хотят приравнять к терроризму, а Елена Мизулина направляет запрос в Генпрокуратуру

На смертельно опасные игры на подобии «Море китов», «Тихий дом» и «Синий кит» остро отреагировали в российском правительстве. Елена Мизулина накануне обратилась к Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой заняться проверкой так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

Мизулина отметила, что проблема «групп смерти» существует не только в России, но и в других, соседних странах – Киргизии, Казахстане и Украине. Член Совфеда сделала публичное заявление, в котором объяснила свою позицию по данному вопросу. По ее словам, новый всплеск активности так называемых «групп смерти», хештегов, призывающих к смертельно опасным играм, имеет прямую связь к подростковым самоубийствам, пик которых пришелся на прошлый год, когда в России зафиксировали около 130 случаев подростковых суицидов, прямо связанных с «группами смерти». Мизулина также отметила, что готовит официальное обращение к Юрию Чайке по данному вопросу.

По словам Мизулиной, проблема «групп смерти» уже носит не региональные масштабы, а федеральные и даже международные, поскольку в смертельные игры оказались вовлечены подростки из соседних стран.

Параллельным курсом Александр Жаров, являющийся главой организации Роскомнадзор, предложил правительству приравнять киберпреступников, занимающихся агитацией подростковых самоубийств к террористам, и, следовательно, наказывать их по такому же принципу.

Отметим, что в январе и феврале 2017 года начался пик активности смертельных игр и «групп смерти» в социальных сетях. В последнее время они «перекочевали» из соц. сети «ВКонтакте» в набирающую популярность соц. сеть «Instagram».