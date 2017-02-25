Ильдару Дадину отменили приговор Верховным судом России

Политзаключенного оппозиционера Ильдара Дадина, приговор которому отменил Верховный суд России, не спешат выпускать из колонии. Оппозиция негодует по этому поводу, а наблюдательная комиссия объясняет проволочку: документы на Дадина пока не пришли. До 28 февраля освобожденному придется посидеть в Рубцовске.

Региональный ОНК Алтайского края объяснил, что бумаги доставляет специальная фельдъегерская служба, а пока нет документов – нет и статуса оправданного. Сотрудники ФСИН даже не в курсе, что Эльдара Дадина освободили: их не было в комнате, где оправданный один смотрел прямую трансляцию из зала Верховного суда. И Ильдар Ильдусович сам попросил оставить его одного, без конвоя в такой ответственный момент. Разные СМИ дают разную информацию о дате выхода оппозиционера из тюрьмы, а обозревателей больше волнует, почему Дадина вообще выпустили в стране, где вроде как «нет свободы слова».

Мирные одиночные митинги одни правозащитники считают подсудным делом, а другие – нет. Если одиночный пикет никому не принес ущерба, не подорвал здоровье ни самому пикетчику, ни случайным прохожим, то это административная ответственность, и за нее штрафуют. Судья Наталья Дударь была признана некомпетентной, а ее приговор Ильдару Дадину – неконституционным, такие решения суда портят имидж России. Действие (бездействие) может содержать в себе признаки нарушения закона, но пока оно никому не принесло вреда – оно преступлением не является. РФ – не тоталитарная держава, потому и такое впечатление о государстве складываться не должно. Аналитики отмечают, что жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова – героиня, если смогла добиться справедливости.