Илья Глинников стал новым холостяком России

Сегодня на телеканале ТНТ выйдет первый выпуск шоу «Холостяк». В новом сезоне роль холостяка, который будет искать свою вторую половинку, отведена Илье Глинникову.

По традиции в проекте примут участи 25 красавиц, которые будут бороться за сердце молодого актера. Популярность пришла к Илье Глинникову после съемок в сериале «Интерны», где он играл Глеба Романовского. Необходимо отметить, что поклонники шоу были удивлены, узнав, кто станет очередным холостяком, так как были уверенны, что у мужчины есть невеста. Но стало известно, что недавно артист расстался со своей возлюбленной, с которой у них долгое время были отношения и сейчас занимается поиском новой любви.

Актер признался, что стать участником проекта решил ради интереса, так как вовсе не верил, что таким образом сможет познакомиться с будущей супругой. Но еще на первом этапе шоу он понял, что среди таких красавиц он не сможет остаться хладнокровным. Организаторы шоу искали потенциальных кандидаток на сердце Глинникова по всей РФ. Каждая из них поражает красотой, обаянием, воспитанием и стилем.

Ожидается, что проект будет необычным и очень ярким. Создатели шоу уверенны, что актер найдет среди красавиц свою единственную, с которой они создадут крепкие отношения.