Илья Кочергин победил на международной олимпиаде по физике

Школьник из РФ победил на международной олимпиаде по физике, опередив соперников из 90 государств мира. Об этом передает российское издание.

Десятиклассник из столицы России Илья Кочергин участвовал в международной олимпиаде, которая была посвящена по физике. Примечательным является тот факт, что о победе парня не написали большинство изданий, просто проигнорировали эту новость. Победа школьнику далась не с легкостью. Первый тур считался экспериментальным, каждому участнику предлагали решить пару задач. А второй тур предусматривал теорию, решали три задачи. Каждый тур проходил 5 часов. Неофициальный командный зачет РФ показала лишь 4 место, опережала Китай. Но что касается индивидуального зачета, парень смог обойти всех участников.

Необходимо отметить, что наукой школьник начал заниматься с 7 класса, очень часто принимал участие в различных математических, физических олимпиадах. После он был зачислен в университет, обходя конкурсную программу, там же продолжал заниматься наукой.

«Эти задачи для меня не были сложными, так как во время подготовки к Олимпиаде, решил все задачи, используемые в прошлом году. Во время сборов были такие же задачи. Мне дались они без проблем, особенно экспериментальный тур, а на втором туре немного не успел доделать одно задание, времени не хватило», — рассказал парень.