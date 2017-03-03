Индексация пенсий 1 апреля: будут увеличены социальные пенсии

Стало известно об индексации пенсий с 1-го апреля. Пенсионные выплаты будут повышены на полтора процента, на это государство готово выделить более пятисот миллионов рублей. Сообщается, что состоится увеличение социальных пенсий.

С первого апреля будут индексированы социальные пенсионные выплаты с учётом темпов подъема прожиточного минимума для граждан-пенсионеров за прошедшие годы. С учётом данных, которые были получены в минувшем году, минимальный прожиточный минимум граждан, находящихся на пенсии, составляет восемь тысяч восемьдесят один рубль. С расчетом суммы прожиточного минимума граждан-пенсионеров за 2015-й год, выходит, что индекс роста составлял 1,015. В итоге, при изучении полученных данных, поступило предложение об индексации размеров указанных выплат на полтора процента.

Об этом сообщается в пояснительной записке, созданной к постановлению правительства РФ. Так как с первого числа следующего месяца индексации будут подвергнуты социальные пенсии, то повысятся также выплаты для военнослужащих-призывников, учаcтников ВОВ, тех, кто стал жертвой радиационного излучения, увеличение выплат получат космонавты.

После того, как пройдет индексация, будет повышен уровень пенсионного обеспечения – примерно три миллиона и девятьсот тысяч граждан России. Три миллиона и сто тысяч граждан из них получают пенсии социального назначения. Сумма, на которую будет увеличена социальная пенсия после индексации, равна примерно сто двадцать девять рублей.