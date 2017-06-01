Иностранные права в России не будут считаться действительными с 1 июня этого года

Водительские права других государств с 1 июня этого года в России считаться действительными не будут. Теперь водитель-иностранец не сможет устроиться на работу по специальности со своими правами – работодателя будут сурово наказывать административно.

ГИБДД РФ заявило: вся ответственность за исполнение закона о водительских правах другого государства лежит на работодателе. Хозяин компании по перевозкам должен десять раз подумать, прежде чем взять водителя-иностранца, и прикинуть размер штрафа, который придется заплатить. 50 тысяч рублей – немалые деньги, они должны остановить и владельца транспорта, и водителя без российских водительских прав.

Депутат «Единой России» Вячеслав Лысаков призвал уволить всех «гастарбайтеров» без российского национального водительского удостоверения и очистить от них все российские маршруты. С сегодняшнего дня тысячи людей останутся без работы, без права выходить на линию или на маршрут и без возможности получить отсрочку.

Чтобы получить российские права и работать без нарушения закона, водитель из числа мигрантов должен пройти три экзамена. Один из них охватывает теорию, два – практические задания разной степени сложности. Мигранту достаточно показать себя на автодроме и в условиях реального городского движения, но сроки обмена иностранных прав на российские депутаты переносили несколько раз.

Парламентарии понимают масштаб последствий законопроекта, и потому Вячеслав Лысаков призывает как можно быстрее обеспечить водителям возможность обменять иностранные документы на российские. Процедуру сдачи и пересдачи экзаменов для людей, которые хотят кормить семью, нужно наладить и ускорить в экстренном порядке.