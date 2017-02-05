Ирина Сычева, ставшая жертвой насильников из МАДИ, сменила адвоката после того, как суд уменьшил срок заключения ее обидчикам

Ирина Сычева, ставшая жертвой двух студентов-насильников на вечеринке МАДИ осенью 2015 года, продолжает оставаться в центре внимания общества даже сейчас. В январе этого года Сычева объявила, что планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, имя которого держится в тайне.

Общественность следит за жизнью Ирины Сычевой главным образом через социальные сети. Однако у многих возникают недоумения: почему Сычева, если она действительно является владелицей странички во «ВКонтакте», не закрывает комментарии. Ведь ее страничка превратилась в настоящую «помойку» из оскорблений, грубостей, сравнений.

Да и тот факт, что Сычева вдруг решилась сыграть свадьбу на фоне скандала со своим изнасилованием, тоже вызывает недоумения.

К слову, насильники Ирины, Станислав и Лев в прошлом году получили свое – суд приговорил их к тюремному сроку и штрафу. Однако недавно в СМИ появилась информация, что защита Соболевского и Каменецкого добилась таки существенного результата. Суд уменьшил срок заключения для обоих парней на несколько месяцев. Теперь им придется отсидеть немногим меньше чем девять лет.

На фоне этого Ирина Сычева внезапно решила сменить своего адвоката. Об этом рассказал лично уже бывший юридический защитник Сычевой Станислав Мальцев. По его словам, решение Ирины было очень неожиданным и спонтанным, и мотивов его он не знает.

Сама Сычева отказывается от комментариев. Не известно даже, кто теперь будет представлять интересы Ирины, и понадобится ли это делать вообще.