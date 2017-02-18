Недавно патриарх Кирилл заявил, что Исаакиевский собор сможет примирить народ. Несмотря на это источник власти РФ утверждает, что процесс передачи данного храма не согласован.

Во время открытия собрания Высшего церковного совета РПЦ патриарх Кирилл высказал мнение, что передача в год столетия революции является символом народного примирения. Предстоятель отметил, что вход в памятник архитектуры будет бесплатным, здесь останется составляющая музея, а церковь сможет выполнить реставрационные работы.

«За вход платить не нужно, а только за экскурсию, осмотр города с колоннады. Мы посчитали, что данных средств будет достаточно для обеспечения реставрационных работ, не сбавляя их объемы которые ранее осуществлялись», — говорит патриарх.

Анонимный источник, близкий к Кремлю утверждает, что глава государства не согласовал данную передачу. Также он отметил, что исходя из социологического исследования, большинство жителей Питера не поддерживают решение о передачи собора РПЦ. Возможно российская власть примет решение разрешить совместное пользование Исаакиевским собором церковью и городом. Необходимо отметить, что в пресс-службе губернатора Георгия Полтавченко не захотели комментировать эту информацию.