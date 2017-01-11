Исаакиевский собор планируют передать РПЦ

Исаакиевский собор, который находится в Питере, планируют передать РПЦ, но здание сохранит свои музейные функции. Об этом передает сайт «Вести.ru».

О передаче собора рассказал Георгий Полтавченко, который является губернатором Питера. Процесс будет долгим, до конца текущего года завершится данный процесс. Церковь уже несколько раз говорила о свои правах на это творение. Изначально собор являлся государственным, несмотря на возражение церкви. В 1931 году он стал музеем, а 7 лет назад был принят закон о передаче религиозным организациям. И тогда только РПЦ в первый раз подняла данный вопрос.

«В истории нет драмы. Церковь будет делать все, чтобы храм, а также культурный памятник находился в хорошем состоянии. А также для того, чтобы доступ к нему постоянно увеличивался», — заявили в церкви.

На сегодняшний день собор продолжает вести привычную жизнь: продолжает принимать гостей. В год его посещают около 800 млн человек. Такую же цифру показывает и заработок памятника культуры в год. Поэтому собору удается содержать своих сотрудников, которых насчитывается около 400 человек. Также собор самостоятельно проводит реставрацию, городской бюджет не используется. Сейчас в соборе проводят 640 служб в год.

«Из всех наших гостей, только 1% посещает службы», — говорит директор памятника Николай Буров.