«Исчезнувшие ноги» девушки на фотографии стали новой загадкой интернета – эта оптическая иллюзия «взрывает умы» не хуже платья неизвестного цвета. И тут уже нельзя сослаться на цветовые рецепторы в глазу человека, поскольку речь об оттенках не идет. О новом зрительном феномене пишет «Экономика сегодня» в развлекательной рубрике.

Снимок, вызвавший споры, появился в Redditе. Там у шести подружек на фотографии десять ног, а не двенадцать, «безногой» получается шатенка с бокалом, сидящая третьей на диване. Конечно, девушка не является ни кентавром, на которого уселись подружки, ни русалкой, которая припрятала хвост, но и найти ее ноги пока не удалось. Разгадка есть, но о ней пока не сообщают в социальных сетях. Хотя нашлись умники из числа почитателей газеты «Лайф», которые объясняют – все очень просто. Девушки пожелали прославиться, и потом подружки, между которыми сидит «безногая», спрятали по одной ноги в джинсах одинакового оттенка.

Фотошопа, на который можно все списать, на фотографии как раз нет, просто удачно спрятанные ноги. Таким «оптическим шпагатом» баловались и раньше, просто из этого не делали мемов и «интернет-загадок». Но пользователя с ником из букв и цифр все больше ругают: один идиот задал загадку – 400 мудрецов не разгадает. Среди версий все больше смешных и шутливых, но та, где крайние подружки спрятали ноги – правдивая.