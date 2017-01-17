Иванка Трамп покидает бизнес отца и собственный модный лейбл

В большом семействе Дональда Трампа кипят нешуточные страсти. Бизнес отца и свой модный лейбл покидает его дочь, зятя президент намерен сделать своим советником. Конгресс категорически против этого «принципа семейности», к тому же на их стороне закон 1967 года. А супруга Джареда Кушнира, Иванка Трамп, станет «серым кардиналом» при отце, даже не будучи первой леди.

Чтоб никто не говорил, будто Дональд Трамп устраивает в США и в Белом Доме принцип семейственности, Иванка трамп уходит из бизнеса отца. Наследница забирает все свои активы и подает в отставку с поста вице-президента строительной компании. Она так же заявила, что чтит закон, и потому не претендует на место в администрации отца. Ей не хватало времени на мужа и троих детей, потому заниматься Трамп намерена только ими. И так вокруг ее супруга разгорается нешуточная борьба – не все его хотят видеть в Белом Доме. Зять сделал все что мог, продвигая тестя к власти, он отвечал за виртуальные стратегии в штабе республиканской партии.

Собственноручно созданный лейбл Иванка Трамп тоже намерена покинуть вместе с корпорацией отца. Пользуясь победой республиканцев на выборах, Трамп начала продвигать золото своей линии, за что ее раскритиковали. Наследница Трампа появилась в браслете за 11 тыс. долларов в одном из американских шоу, и население сочло это «рекламным трюком». Сейчас для Иванки важно не портить имидж отца в глазах американцев.