Изменения в ПДД с 1 января 2017 года: система «ЭРА-ГЛОНАСС», ОСАГО, перевозка детей

В первый день нового года в силу вступили поправки ПДД. Об этом передает российское издание.

Так, «ЭРА-ГЛОНАСС» отныне является обязательной абсолютно для новых машин в РФ. В законе указывается, что авто должны иметь данную систему. В легковых транспортных средствах – автооповещение о ДТП, а в коммерческих машинах – ручное. Модели ранее одобренные ОТТС, могут быть проданы до истечения ОТТС. Сертификация системой является дорогой процедурой. Во время тестов нужно разбивать пару авто, поэтому дорогие марки могут принять решение уйти с рынка РФ. К примеру, BMW задумываются о прекращении поставок в страну машин, которые относятся к серии 4, 6.

Еще одной поправкой является обязательство страховщиков оформлять электронные полисы ОСАГО. Компании, которые не смогут обеспечить это, вынуждены будут заплатить штраф — 300000 рублей. Также сообщается о подорожании полиса. Злостные нарушители дорожных правил будут платить за ОСАГО в 3 раза дороже.

Внесены поправки в детскую перевозку. Так, дети старше 7 лет могут ехать на заднем кресле без использования удерживающих средств, но на переднем сидении нужно обязательное использование детского кресла, если ребенку до 12 лет. Необходимо уточнить, что данные кресла должны подходить ребенку по параметрам. Если игнорировать данный закон, необходимо будет заплатить штраф 3000 рублей. Еще одним запрещением стало оставление детей, возраст которых младше 7 лет, в автомобиле, за это штраф достигает 500 рублей. Группа детей может перевозиться лишь в транспортном средстве, которое эксплуатируется не более 10 лет, соответствует техническим требованиям, имеет тахограф, ГЛОНАСС.