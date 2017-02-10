Изнасилованная студентка беременна: знаменитая Ирина Сычева сбежала из дома

Ирина Сычева, знаменитая «изнасилованная на вечеринке в МАДИ», влюбилась, забеременела и сбежала из дому. Родители были просто ошарашены: после громкой и скандальной истории с изнасилованием в туалете их дочь заявила, что выходит замуж за некого Мишу. Родителям избранник не понравился – нищий, и пара сбежала на «вольные хлеба».

О перипетиях в жизни девушки, посадившей двух своих насильников, рассказывала программа «Говорим и показываем». Если бы зритель не знал Ирину, как девушку, из-за которой сели два парня, никто бы не заинтересовался ее историей «после насилия». Чтоб свести концы с концами, Сычёва трудилась продавцом, ютилась с любимым в съемных квартирах. Чтоб вернуть расположение родителей и не прозябать в нищете, Сычева соврала, что она беременная, но тест, сделанный в студии, не подтвердил этого. На данный момент Миша и Ира пытаются пробиться в Симферополе, снимая квартиру без обоев и штор, зато с кроликом и собакой.

Насильники Ирины попали в условия похуже – Лев Каменецкий сел почти на 9 лет, а Стас Соболевский – на 9 лет и 4 месяца. После эфира хейтеры Ирины и ее публичности еще больше начали обзывать девушку лгуньей: сумела придумать беременность – могли и парней ни за что посадить. А приемные родители еще несколько раз пожалеют о том, что взяли ребенка «неизвестно с чьими генами».