Извинился ли Владимир Познер перед одноногим Евгением Смирновым?

Трудно сказать, извинился ли Владимир Познер перед одноногим танцором на шоу «Минута славы» — его слова не звучат, как извинения. Ведущий считает, что не уничижал Евгения Смирнова на основании его инвалидности, но допустить его соревноваться тоже не мог. Выбирая между здоровым, хоть и талантливым, и одаренным инвалидом народ России выберет второго.

Ведущий уверен, что все сделал правильно, а за мнением Интернета не следит. И так в детском песенном конкурсе «Голос» побеждают инвалиды, хоть и талантливые, что отнимает шансы у здоровых и не менее трудоспособных ребят. Иногда журналист даже не подбирает выражений, обозначая свою позицию, и не считает потом нужным просить прощения. Сегодня за противостоянием «Владимир Познер – певица Юлия Самойлова» с большим интересом наблюдает вся Россия: получается, конфликт со Смирновым был всего лишь «прелюдией» к чему-то большему. Дело в том, что Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности и передвигается в коляске.

Девушка подготовила трогательную песню «Flame Is Burning», она рассчитывает на победу, Владимир Познер отказался от комментариев, чтоб в запале не сказать лишнего. Его позиция ясна – никаких людей с ограниченными возможностями на конкурсах, ибо это «запрещенный прием», но облекать позицию в слова Владимир Познер не решился. Хотя некоторые СМИ пишут, что зря: нужно привить 27-илетней девушке иммунитет к тому, что может ее ожидать в Киеве. Украина считает, что манипулировать горестями татарского народа можно, а конкурсантка в коляске – «запрещенный прием». На Юлю может начать литься грязь и негатив, а она окажется не готовой. Европа, правда, судит невзирая на лица: слепую Диану Гурцкую, которая пела от Грузии в 2008 году, не пустили дальше 11-ого места.