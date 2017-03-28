Кадыров, Грачев и Галустян сняли юмористическую сценку об угрозе для НАТО

Рамзан Кадыров, Михаил Галустян, а также Дмитрий Грачев показали публике, снятый ими юмористический ролик о НАТО.

Известные мужчины после записи юмористической сценки опубликовали ее в Инстаграм. Это сделал глава Чечни. Данное видео было снято на фоне кабинета российского лидера, который Кадыров отвел в Грозном специального для президента. В самом начала на видео появляется один Галустян, который спародировал главу Чечни. Юморист утверждает, что данные центра стратегических коммуникаций, которое связанно с НАТО, о КВН являются провокацией. Мужчина обещает посетить главного. После к нему присоединился резидент Comedy Грачев, роль которому отведена пародировать президента РФ. Он стал утверждать он сам дойдет до главного, тут к ним присоединяется Кадыров, призывающий всех успокоиться, так как он сам намерен в Республике прийти к главному.

Напомним, центр Stratcom опубликовал исследование, которое касается юмористической передачи в России. Его авторы провели исследование развлекательных программ, которые можно увидеть на российском «Первом канале». К таким передачам они отнесли «Вечерний Ургант», КВН и другие шоу. Исходя из их вывода, данные программы использую для информирования жителей РФ о лидерах западных стран в негативном ключе, поэтому все шоу являются инструментом политической стратегии. Данное исследование было представлено в начале текущего месяца.