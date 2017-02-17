Как отдыхаем в феврале 2017 года: на День защитника отечества будем отдыхать четыре дня подряд

В феврале российские школьники идут на каникулы, а взрослые – на краткосрочный отдых. После январского цикла праздников, которые сопровождались праздничными выходными днями, в феврале россиянам приходится поработать интенсивно.

Единственный праздничный день в месяце, который также сопровождается выходными – это 23 февраля. В этом году праздник Дня защитника отечества выпадает на четверг следующей недели. То есть фактически на середину рабочей недели. Однако в календаре праздничных и выходных дней, утвержденном Правительством России, указано, что на 23 февраля граждане будут отдыхать. Причем не один день, а сразу четыре дня.

Краткосрочный отпуск получается в результате того, что официально нерабочий день первое января в 2017 году выпал на воскресенье. Правительство перенесло этот выходной на 24 февраля. Таким образом, отдыхать на 23 февраля мы будем сразу четыре дня – два праздничные и два выходные.

Следующий цикл праздников ждет нас в марте, когда отмечается Международный женский день.

Стоит отметить, что праздничные государственные дни актуальны только для некоторых категорий работающих россиян. Граждане, трудоустроенные в частном рабочем секторе, могут работать по иному графику. Также праздники не являются выходными для большинства граждан, работающих посменно. В целом же, рабочий график зависит от каждого индивидуального работодателя.