Как появился мем Ждун: мягкая скульптура будет привезена в Москву

Мем Ждун появился благодаря художнице-скульптору Маргриет ван Брифорт. Сейчас женщина придумала для этого необычного героя супругу.

Автор создала свое творение с помощью гипса и полимеров. Женщина не ожидала, что в России ее работа станет популярной. Художница из Голландии назвала свою мягкую скульптуру Homunculus Loxodontus. Данный герой является гибридом человека, насекомого и слона. Скульптура расположена на скамье около детской больницы в Лейдене. Автор объяснила, что Ждун скрасит ожидание маленьких пациентов. Работа женщины является подарком медицинскому центру, который когда-то поддержал ее во время проведения профессионального конкурса в Голландии.

После того, как в интернете появились фото этого необычного героя, его стали использовать для смешных и грустных мемов. На сегодняшний день мем является одним из самых популярных в социальной сети. Художница решила не останавливаться на этой скульптуре и создала для Ждуна супругу. Пользователи интернета сразу окрести ее «миссис Ждун». По словам Брифорт подружка мема относится к тому же семейству. Супруга героя имеет костыли, которые помогают ей передвигаться.

Необходимо отметить, что автор очень удивлена всплеском популярности, она пообещала привести скульптуру в столицу РФ.