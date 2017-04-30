Как прошли митинги «Надоел» 29 апреля в городах РФ

29 апреля по всей РФ прошли митинги «Надоел», организаторами которых стали Михаил Ходорковский и «Открытая Россия». Акция была не многочисленной, в некоторых городах полицией были задержаны участники этого митинга.

По словам Михаила Ходорковского и «Открытой России», которые стали организаторами митингов «Надоел», их целью является написание гражданами страны письменного обращения к российскому лидеру с требованием соблюдения заложенного в конституции принципа сменяемости власти.

29 апреля общественная организация заявила, что их группы в соцсетях, с помощью которых они призывали людей принять участие в митингах, начали блокировать по требованию Генпрокуратуры.

В столице РФ акция была намечена на 14:00 по московскому времени у здания администрации президента, за пол часа до ее начала около памятника Кириллу и Мефодию собралось сто активистов, и такое же количество журналистов. Отмечается, что средний возраст собравшихся в районе 35 лет. Задолго до этого на Славянской площади выстроились полицейские, приготовив автозаки для нарушителей порядка. К администрации люди шли, держа обращения в руках. В Москве двухчасовой митинг прошел спокойно, правоохранительными органами никто не был задержан.

Акция прошла и в других российских городах. Все они были немногочисленные, несмотря на это в полиции сообщили о задержании нарушителей в Тюмени, Новокузнецке, Кемерово, Туле, Казани.