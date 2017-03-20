Как проходит борьба «Белого медведя» с игрой «Синий кит»

В рамках конференции в Тирасполе «Правовые аспекты государственной безопасности» студенты-юристы Павел Доника и Сергей Иордатий выступили в качестве спикеров. Они рассказали собравшимся, как их игра на деланье добра родным «Белый медведь» успешно вытесняет из Рунета «группы смерти» вроде «Синего кита». Секрет у парней один: они помнят, как сами были детьми, мотивируют ребят и не читают морали.

Московский эксперт юридической академии им. Кутафина Евгений Ищенко отметил, что Россия оказалась беззащитной перед виртуальным экстремизмом и перед «Синим китом» как перед явлением. Потому студентам госуниверситета им. Тараса Шевченко за короткое время удалось почти невозможное – «поменять полярность» детской энергии. Правоохранительная система догонит инициативы вроде «Белого медведя» еще нескоро: киберполиция только учится работать в интернете. В команде уже 11 кураторов вместо двух, два психолога, 70 спасенных детских душ и 4000 детей, которые занимаются делом.

Сергея, Павла и других кураторов спрашивают: что будет, когда ребенок завершит 50-ое задание? Студенты говорят, что безопасности его семьи ничего плохого не будет, а за 50 дней можно полностью «прокачать» реальную жизнь. Но детям не грозит пока конец заданий: они сейчас на середине пути учатся делать кормушки птицам. В игре никто никого не держит насильно, а ребята сами не уходят. Это говорит о том, что «кураторы» на верном пути.