Как работает «Почта России» в новогодние каникулы: почтальонам остался только один выходной

Новогодние каникулы в этом году «сокращенные» для всего населения России, а не только для работников поликлиник, больниц, роддомов и «Почты России». Через четыре дня, 9 января, на работу пойдут все россияне, потому почтальоны государственной почты будут отдыхать только на Рождество, 7 января. В этот день не будут разноситься пенсии, приниматься посылки и почтовые переводы, а письма пролежат в ящиках целый день.

Издание «Новости Тюмени» пишет: «Почта России» меняет регламент работы. Чтоб отправить посылку заграницу, придется по новым правилам регистрировать ее. С особой опаской будут теперь относиться к незарегистрированным посылкам из других стран. Это нововведение касается заграничных посылок: путь «нелегальной посылки» отследить по компьютерам практически невозможно. Клиенты, которые заказали товар в интернете, имеют право знать, где и на какой стадии доставки находится их посылка. Доставлять посылку могут по морю, по воздуху, на поезде или автобусе, и сайт «Почты России» дает такую информацию, если посылка была зарегистрирована.

Сайт «Катунь 24» пишет: у почтовых организаций есть свой Всемирный почтовый союз, и он должен согласиться регистрировать покупки из интернет-магазинов. Это будет стоить на 0,5 $ дороже. Это – единственный способ борьбы с потоком посылок из Юго-Восточной Азии, которые в процессе проходят через СНГ и Европу. 35 стран должны еще в своих почтовых отделениях рассортировать посылки по тем регионам России, которые эти посылки будут получать.