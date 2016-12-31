Как работает Почта России в новогодние праздники 2017

Несмотря на продолжительные новогодние праздники Почта России будет работать и в выходные дни. Поэтому если кто-то не успел получить, отправить посылки, отправления могут успеть получить в наступающие каникулы. Об этом передает российское издание.

Большинство офисов компании планируют работу по обычному графику. Так, в последний день года и 6 января отделения будут работать по сокращенному графику, а именно на час меньше. В небольших населенных пунктах планируются исключения, здесь применят другой рабочий график. Для этого режим согласовали с местными властями, чтобы не сбить график получения пенсий и пособий. Необходимо отметить, что в таких поселках или селах почтальоны работают больше, чем в городах. Они являются и операторами, которые обрабатывают все отправления. Стоит уточнить, что не случайно обычный почтальон в этом году стал победителем Конкурса мастерства. Этот работник компании проживает в Самарской области. Данный конкурс привлекает внимания к их труду, а также улучшает качество услуг отделений. Благодаря модернизации логистики и передовые технологии гарантируется максимально быстрая обработка всех отправлений. Имеются новые машины, позволяющие сортировать мелкие макеты, весом до двух кг. На сегодняшний день центр может выполнять обработку 1500000 отправлений за день.