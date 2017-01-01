Как работает Почта России в новогодние праздники 2017

Почта России для новогодних каникул изменила график работы отделений. Об этом передает российское издание.

Так, в первый, второй и седьмой день текущего месяца будут выходными для сотрудников почты. Это распространяется для всех российских отделений. Поэтому отменяется доставка различных отправлений, газет, выемка писем. Что касается 6 января, день будет рабочим, но сокращен. В привычном графике офисы будут открыты 3 — 5, а также 8 числа. Чтобы доставка пенсий, пособий была быстрой в некоторых отделениях, расположенных в селах предусмотрен другой рабочий график. Это было согласовано с Пенсионном фондом страны. При составлении графика брали в учет особенности региональной доставки.

Для пользователей мобильного приложения компании не составит труда уточнить график по всей территории РФ. Также благодаря данному сервису каждый может быстро отыскать ближайший офис компании. Стоит отметить, что данная программа доступна для смартфонов, которые работают на базе Android, iOs, а также Windows Phone. Отметим, в столице РФ 6 января некоторые отделения будут работать до 21:00. Эти офисы 3, 8 числа текущего месяца планируют начать работу с 8:00.